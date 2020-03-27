В МОН рассказали школьникам старших классов о преимуществах профобразования
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство образования и науки подготовило серию инфографики для выпускников 9 и 11 классов, а также взрослых, интересующихся профессиональным образованием, в которых они рассказали о профобразовании и его преимущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Для выпускников 9-х и 11-х классов и взрослых, интересующихся профобразованием, МОН подготовило серию инфографики по вступлению в профтех", - говорится в сообщении.
В частности, указано, что к преимуществам профессионального образования относят быстрое получение профессии, бесплатное обучение и проживание, стипендия и оплачиваемая практика. Также есть и контрактная форма обучения.
Сообщается, что в учреждениях профтехобразования можно овладеть 690 профессиями, и для этого не нужно сдавать ВНО. Документы можно подать до 1 сентября, а поступающих отбирают с помощью рейтинговых списков, собеседований, среднего балла школьного свидетельства и школьных испытаний.
Отмечается, что вне конкурса могут вступить в учреждения профобразования ветераны войны, дети-сироты, люди с инвалидностью, люди, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, дети военнослужащих, правоохранителей и шахтеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
"Каждый год мы стараемся больше и качественнее разъяснять поступающим преимущества профессионального образования. Еще одна наша цель - сделать процесс вступления понятным и прозрачным. Например, мы заложили в обновленные Правила приема норму, обязывающую приемные комиссии помогать абитуриентам в выборе профессии, рассказывать об условиях обучения и перспективах трудоустройства после выпуска. Сейчас, в условиях карантина, они могут активно наполнять свои сайты актуальной информацией, делать видеорозьяснення, собирать вопросы от абитуриентов и их родителей через гугл-формы и общаться онлайн", - рассказал заместитель Министра образования и науки Петр Коржевский.
Напомним, в случае проведения внешнего независимого оценивания в августе, вступительная кампания будет продолжаться до середины октября.