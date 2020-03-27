В МОН рассказали школьникам старших классов о преимуществах профобразования

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство образования и науки подготовило серию инфографики для выпускников 9 и 11 классов, а также взрослых, интересующихся профессиональным образованием, в которых они рассказали о профобразовании и его преимущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.