У МОН розповіли школярам старших класів про переваги профосвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство освіти і науки підготувало серію інфографіків для випускників 9 та 11 класів, а також дорослих, що цікавляться професійною освітою, у яких вони розповіли про профосвіту та її переваги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
“Для випускників 9-х та 11-х класів та дорослих, які цікавляться профосвітою, МОН підготувало серію інфографік щодо вступу до профтеху”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вказано, що до переваг професійної освіти відносять швидке отримання професії, безоплатне навчання та проживання, стипендію та оплачувану практику. Також є й контрактна форма навчання.
Повідомляється, що в закладах профтехосвіти можна опанувати 690 професій, і для цього не потрібно здавати ЗНО. Документи можна подати до 1 вересня, а вступників відбирають за допомогою рейтингових списків, співбесід,середнього бала шкільного свідоцтва та шкільних випробувань.
Зазначається, що поза конкурсом можуть вступити до закладів профосвіти ветерани війни, діти-сироти, люди з інвалідністю, люди, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, діти військовослужбовців, правоохоронців та шахтарів, які загинули під час виконання службових обов’язків.
“Щороку ми намагаємось більше і якісніше роз’яснювати вступникам переваги професійної освіти. Ще одна наша мета – зробити процес вступу зрозумілим і прозорим. Наприклад, ми заклали в оновлені Правила прийому норму, яка зобов'язує приймальні комісії допомагати вступникам у виборі професії, розказувати про умови навчання та перспективи працевлаштування після випуску. Зараз, в умовах карантину, вони можуть активніше наповнювати свої сайти актуальною інформацією, робити відеороз’яснення, збирати запитання від вступників та їхніх батьків через гугл-форми і спілкуватися онлайн”, – розповів заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський.
Нагадаємо, у разі проведення зовнішнього незалежного оцінювання у серпні, вступна кампанія буде продовжуватися до середини жовтня.