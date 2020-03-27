У МОН розповіли школярам старших класів про переваги профосвіти

КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство освіти і науки підготувало серію інфографіків для випускників 9 та 11 класів, а також дорослих, що цікавляться професійною освітою, у яких вони розповіли про профосвіту та її переваги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.