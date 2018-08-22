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В МОК признали, что были очень близки к отмене Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Киев • УНН

 • 7923 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 в Пхенчхане (Южная Корея) могли быть отменены из-за соображений безопасности. Об этом он рассказал в интервью CNN Money Switzerland, передает УНН со ссылкой на Inside the games.

В МОК признали, что были очень близки к отмене Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Т.Бах заявил, что серия ракетных испытаний КНДР побудила МОК рассмотреть вопрос об отмене Олимпиады.

“Очень близок”, — ответил Т.Бах на вопрос, насколько был близок МОК к отмене Олимпиады-2018.

Это впервые в МОК признали, что Олимпиада-2018 могла стать первыми Играми, которые могли быть отменены после Второй мировой войны. Официально МОК и Т.Бах постоянно настаивали на том, чтобы мероприятие проводилось по плану, несмотря на опасения.

По словам Баха, для отмены Игр не обязательно должны быть военные действия. Достаточно было того, если хотя бы одна страна заявила, что не отправит своих спортсменов, потому что не видит для них гарантий безопасности.

“Переговоры по этому вопросу проходили не очень просто”, — сказал Т.Бах.

Напомним, Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Сборная Украины на 21 месте медального зачета завершила ОИ-2018.

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