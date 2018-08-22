У МОК зізнались, що були дуже близькі до скасування Олімпіади-2018 в Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри 2018 року в Пхьончхані (Південна Корея) могли бути скасовані з міркувань безпеки. Про це він розповів в інтерв'ю CNN Money Switzerland, передає УНН з посиланням на Inside the games.
Т.Бах заявив, що серія ракетних випробувань КНДР спонукала МОК розглянути питання про скасування Олімпіади.
"Дуже близький", - відповів Т.Бах на питання, наскільки був близький МОК до скасування Олімпіади-2018.
Це вперше в МОК визнали, що Олімпіада-2018 могла стати першими Іграми, які могли бути скасовані після Другої світової війни. Офіційно МОК і Т.Бах постійно наполягали на тому, щоб захід проводився за планом, незважаючи на побоювання.
За словами Баха, для скасування Ігор не обов'язково повинні бути військові дії. Досить було того, якби хоча б одна країна заявила, що не відправить своїх спортсменів, тому що не бачить для них гарантій безпеки.
"Переговори з цього питання проходили не дуже просто", - сказав Т.Бах.
Нагадаємо, Олімпіада-2018 проходила в Пхенчхані з 9 по 25 лютого. Збірна України на 21 місці медального заліку завершила ОІ-2018.