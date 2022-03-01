В местах где происходят/происходили боевые действия возможны перебои с мобильной связью и интернетом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что в местах где происходят или происходили боевые действия возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом информирует УНН.
Детали
Перебои или не стабильная работа связи обусловлена повреждением инфраструктуры операторов.
Цитата
"Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госсвязи оперативно мониторит и контролирует ситуацию.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, как администратор связи Украины плодотворно сотрудничает с операторами и провайдерами", - говорится в сообщении.
Кроме того, операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью.
Напомним
Первая партия станций спутникового Интернета StarLink уже работаетв Украине.