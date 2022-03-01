В местах где происходят/происходили боевые действия возможны перебои с мобильной связью и интернетом

Детали

Перебои или не стабильная работа связи обусловлена повреждением инфраструктуры операторов.

Цитата

"Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госсвязи оперативно мониторит и контролирует ситуацию.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, как администратор связи Украины плодотворно сотрудничает с операторами и провайдерами", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью.

Напомним

Первая партия станций спутникового Интернета StarLink уже работаетв Украине.