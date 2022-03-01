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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У місцях де відбуваються/відбувалися бойові дії можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом

У місцях де відбуваються/відбувалися бойові дії можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом

Київ • УНН

 • 149378 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що в місцях де відбуваються чи відбувалися бойові дії можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом. Про це інформує УНН.

Деталі

Перебої чи не стабільна робота зв'язку зумовлена пошкодження інфраструктури операторів.

"Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзвʼязку оперативно моніторить і контролює ситуацію.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, як адміністратор зв’язку України плідно співпрацює з операторами та провайдерами", - йдеться у повідомлення.

Окрім того, оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі звʼязком.

Нагадаємо

Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink вже працює в Україні.

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