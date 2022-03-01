У місцях де відбуваються/відбувалися бойові дії можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що в місцях де відбуваються чи відбувалися бойові дії можливі перебої із мобільним зв’язком та інтернетом. Про це інформує УНН.
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Перебої чи не стабільна робота зв'язку зумовлена пошкодження інфраструктури операторів.
"Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзвʼязку оперативно моніторить і контролює ситуацію.
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, як адміністратор зв’язку України плідно співпрацює з операторами та провайдерами", - йдеться у повідомлення.
Окрім того, оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі звʼязком.
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