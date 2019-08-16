В Миргороде грабитель избил 88-летнюю пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Миргороде Полтавской области во время разбойного нападения злоумышленник избил и пытался задушить 88-летнюю женщину. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Неизвестный мужчина проник в частный дом, в котором проживает женщина 1931 года рождения. Злоумышленник напал на хозяйку, избил ее, пытался задушить. После этого забрал у женщины 400 гривен и скрылся с ними.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в Киевской области грабители вкололи женщине лекарство от тревожности, выдав их за яд.