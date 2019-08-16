У Миргороді грабіжник побив 88-річну пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Миргороді Полтавської області під час розбійного нападу зловмисник побив та намагався задушити 88-річну жінку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невідомий чоловік проник до приватного будинку, в якому мешкає жінка 1931 року народження. Зловмисник напав на господиню, побив її, намагався задушити. Після цього забрав у жінки 400 гривень та втік з ними.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, на Київщині грабіжники вкололи жінці ліки від тривожності, видавши їх за отруту.