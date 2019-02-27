В Минюсте заявили о необходимости новых положений о Крыме в Конституции

"Как по мне, очевидным является принятие изменений, точнее, новое изложение раздела о Крыме в Конституции Украины, потому что я убежден, что те положения о Крыме, которые были в Конституции, способствовали созданию той ситуации, которая позволила России аннексировать Крым", - отметил Петухов.

По его словам, в Конституции Украины должны быть положения о Крыме, учитывающие интересы и коренных народов, и украинского государства, и которые предлагают баланс распределения властных полномочий, который бы обеспечивал возможность демократического развития Крыма в составе Украины.

Напомним, Кабмин одобрил Стратегию информационной реинтеграции Крыма.