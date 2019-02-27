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У Мін'юсті заявили про необхідність нових положень про Крим у Конституції

У Мін'юсті заявили про необхідність нових положень про Крим у Конституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов заявив про необхідність внесення нових положень про Крим до Конституції України. Про це він заявив під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає кореспондент УНН.

"Як на мене, очевидним є прийняття змін, точніше, нове викладення розділу про Крим у Конституції України, тому що я переконаний, що ті положення про Крим, які були в Конституції, сприяли створенню тієї ситуації, яка дозволила Росії анексувати Крим", - зазначив Петухов.

За його словами, у Конституції України мають бути положення про Крим, які враховують інтереси і корінних народів, й української держави, і пропонують баланс розподілу владних повноважень, який би забезпечував можливість демократичного розвитку Криму в складі України.

Нагадаємо, Кабмін схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Криму

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