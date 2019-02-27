У Мін'юсті заявили про необхідність нових положень про Крим у Конституції

"Як на мене, очевидним є прийняття змін, точніше, нове викладення розділу про Крим у Конституції України, тому що я переконаний, що ті положення про Крим, які були в Конституції, сприяли створенню тієї ситуації, яка дозволила Росії анексувати Крим", - зазначив Петухов.

За його словами, у Конституції України мають бути положення про Крим, які враховують інтереси і корінних народів, й української держави, і пропонують баланс розподілу владних повноважень, який би забезпечував можливість демократичного розвитку Криму в складі України.

Нагадаємо, Кабмін схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Криму.