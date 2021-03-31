В Минюсте рассказали, как защитить имущественные права находясь в "гражданском" браке

Цитата

“По приблизительным подсчетам, почти каждый 10-й брак в Украине „гражданский“. Однако даже такие отношения защищены законом. Такие браки фактически порождают не только личные, но и имущественные правоотношения. Обезопасить себя от недоразумений в будущем поможет договор о совместном проживании”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что его можно заключить только если ни одна из сторон не находится в зарегистрированном браке и между лицами сложились устоявшиеся отношения, присущие супругам (проживание на одной территории, общее хозяйство, общий бюджет и другие).

Отмечается, что нотариальное удостоверение такого договора не является обязательным, однако советуют все же не обходить нотариальную процедуру, ведь оно имеет существенный ряд преимуществ:

• нотариус при удостоверении договора проверяет действительную волю, правоспособность и дееспособность лиц, что делает невозможным признание его ничтожным;

• нотариальное удостоверение договора официально закрепляет право пользования имуществом и правовой режим имущества, приобретенного в период совместного проживания;

• такой договор будет доказательством в судебном процессе для призвания к наследованию в четвертую очередь.

Какие документы необходимо иметь для заключения договора:

• паспорта сторон;

• ИПНы.

Так, при заключении договора о совместном проживании нотариус:

• устанавливает лиц, обратившихся за совершением нотариального действия;

• выясняет, понимают ли участники договора значение своих действий и последствия их совершения (объем гражданской дееспособности физических лиц, являющихся участниками сделки)

• готовит проект договора;

• знакомит стороны с содержанием договора;

• убеждается в том, что содержание договора полностью соответствует действительным намерениям и воли сторон;

• после подписания договора сторонами удостоверяет договор и регистрирует его в реестре для регистрации нотариальных действий.

Сообщается, что в договоре можно “прописать” любые не запрещенные законодательством условия, например:

• определить понятие “стороны”, “совместное имущество”, “средства”, “личная частная собственность”;

• определить дату начала совместного проживания;

• договориться о предоставлении права пользования личной частной собственностью;

• правовой режим имущества (средств), приобретенного (-ых) в период совместного проживания, и момент, с которого такой режим возникает;

• договориться о наложении взыскания на имущество (средства) по обязательствам сторон;

• договориться о способе разделения имущества (средств), приобретенного / полученных в период совместного проживания, в случае прекращения фактических брачных отношений;

• договориться по вопросам, не урегулированным договором;

• договориться о порядке внесения изменений и дополнений в договор;

• количество экземпляров договора;

• вступления в силу договора.

Также в договоре:

• допускается решать вопрос касательно драгоценностей, премий и наград;

• определять правовой режим имущества, приобретенного/полученного в подарок до начала совместного проживания.

Однако такой договор не может:

• регулировать личные отношения, а также личные отношения между лицами и детьми;

• ставить одну из сторон в чрезвычайно невыгодное материальное положение;

• уменьшать объем прав ребенка, рожденного во время совместного проживания;

• предусматривать передачу в собственность одной стороне недвижимого имущества и иного имущества, право на которое подлежит государственной регистрации.

Дополнение

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