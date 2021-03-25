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В Минюсте рассказали, в каком случае отца можно лишить родительских прав

В Минюсте рассказали, в каком случае отца можно лишить родительских прав

Киев • УНН

 • 49264 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Министерстве юстиции Украины рассказали о том, как можно лишить родительских прав отца, который совершенно не участвует в жизни своего ребенка. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Цитата

"Лишение родительских прав - одна из самых сложных категорий дел как с процедурной, так и с эмоциональной точки зрения. Но для многих семей это - единственный целесообразный вариант выхода из определенной ситуации", - говорится в сообщении.

Детали

В Минюсте отмечают, что лишение родительских прав является крайней мерой воздействия на недобросовестных родителей.

Она может применяться в следующих случаях:

родители не забрали ребенка из роддома или больницы в течение шести месяцев и не интересуются его судьбой;

уклонение от выполнения родительских обязанностей, полное игнорирование потребностей ребенка, систематическая неуплата алиментов;

жестокое обращение с ребенком, эксплуатация (например, привлечение его к попрошайничеству или к тяжелой работе);

хронический алкоголизм или наркомания.

Для того, чтобы лишить родителя родительских прав, второму из родителей необходимо обратиться в суд и собрать доказательства. Ими могут быть различные справки, характеристики и тому подобное.

"После этого нужно составить исковое заявление. В нем надо указать то, что лишение родительских прав соответствует интересам ребенка. Также вы должны указать и третье лицо - орган опеки и попечительства, который по требованию суда предоставит заключение о целесообразности лишения родительских прав одного из родителей ребенка", - сообщили в пресс-службе.

После того, как решение суда вступит в законную силу, - будут внесены изменения в свидетельство о рождении ребенка.

Добавим

В 2020 году на 19% уменьшилось количество детей, которые круглосуточно находятся в интернатах.

Отметим, что в Украине ежегодно около 2000 детей попадают в детские дома.

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