У Мін'юсті розповіли, в якому випадку батька можна позбавити батьківських прав

ukru
21:00 • 23218 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 55055 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 49032 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 94320 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 60111 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95077 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116001 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144523 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184092 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311339 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102914 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100855 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103868 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100069 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 92567 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57383 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311338 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245596 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339276 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63399 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109911 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110717 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107688 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121103 перегляди
Актуальне
У Мін'юсті розповіли, в якому випадку батька можна позбавити батьківських прав

У Мін'юсті розповіли, в якому випадку батька можна позбавити батьківських прав

Київ • УНН

 • 49263 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Міністерстві юстиції України розповіли про те, як можна позбавити батьківських прав батька, який абсолютно не бере участь у житті своєї дитини. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Цитата

​​"Позбавлення батьківських прав – одна з найскладніших категорій справ як з процедурної, так і з емоційної точки зору. Але для багатьох родин це – єдиний доцільний варіант виходу з певної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Мін'юсті зазначають, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на несумлінних батьків.

Вона може застосовуватися у наступних випадках:

батьки не забрали дитину з пологового будинку або лікарні протягом шести місяців і не цікавляться її долею;

ухилення від виконання батьківських обов'язків, повне ігнорування потреб дитини, систематична несплата аліментів;

жорстоке поводження з дитиною, її експлуатація (наприклад, залучення її до жебракування або важкої праці);

хронічний алкоголізм або наркоманія.

Для того, щоб позбавити одного з батьків батьківських прав, другому із батьків необхідно звернутися до суду і зібрати докази. Ними можуть бути різні довідки, характеристики тощо.

"Після цього потрібно скласти позовну заяву. У ній треба вказати те, що позбавлення батьківських прав відповідає інтересам дитини. Також ви повинні вказати і третю особу – орган опіки та піклування, який на вимогу суду надасть висновок про доцільність позбавлення батьківських прав одного з батьків дитини", - повідомили у пресслужбі.

Після того, як рішення суду набере законної сили, – будуть внесені зміни до свідоцтва про народження дитини.

Додамо

У 2020 році на 19% зменшилась кількість дітей, які цілодобово перебувають у інтернатах.

Зазначимо, що в Україні щороку близько 2 тисячі дітей потрапляють до дитячих будинків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79