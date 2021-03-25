У Мін'юсті розповіли, в якому випадку батька можна позбавити батьківських прав
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Міністерстві юстиції України розповіли про те, як можна позбавити батьківських прав батька, який абсолютно не бере участь у житті своєї дитини. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
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"Позбавлення батьківських прав – одна з найскладніших категорій справ як з процедурної, так і з емоційної точки зору. Але для багатьох родин це – єдиний доцільний варіант виходу з певної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Мін'юсті зазначають, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на несумлінних батьків.
Вона може застосовуватися у наступних випадках:
батьки не забрали дитину з пологового будинку або лікарні протягом шести місяців і не цікавляться її долею;
ухилення від виконання батьківських обов'язків, повне ігнорування потреб дитини, систематична несплата аліментів;
жорстоке поводження з дитиною, її експлуатація (наприклад, залучення її до жебракування або важкої праці);
хронічний алкоголізм або наркоманія.
Для того, щоб позбавити одного з батьків батьківських прав, другому із батьків необхідно звернутися до суду і зібрати докази. Ними можуть бути різні довідки, характеристики тощо.
"Після цього потрібно скласти позовну заяву. У ній треба вказати те, що позбавлення батьківських прав відповідає інтересам дитини. Також ви повинні вказати і третю особу – орган опіки та піклування, який на вимогу суду надасть висновок про доцільність позбавлення батьківських прав одного з батьків дитини", - повідомили у пресслужбі.
Після того, як рішення суду набере законної сили, – будуть внесені зміни до свідоцтва про народження дитини.
Додамо
У 2020 році на 19% зменшилась кількість дітей, які цілодобово перебувають у інтернатах.
Зазначимо, що в Україні щороку близько 2 тисячі дітей потрапляють до дитячих будинків.