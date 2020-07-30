В Минюсте рассказали детали реформы нотариата

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101992 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111234 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116115 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149044 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116114 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140705 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104049 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102808 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102280 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 50831 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 73236 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

02:14 • 54088 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

02:42 • 35409 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 64444 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 112660 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 149044 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 140705 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 391839 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 342316 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 82272 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 107788 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 135933 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 212972 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 239533 просмотра
Актуальное
В Минюсте рассказали детали реформы нотариата

В Минюсте рассказали детали реформы нотариата

Киев  •  УНН

 • 22152 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Доступность и высокое качество нотариальных и регистрационных действий - один из основных приоритетов Минюста. Для этого Министерство юстиции внедряет масштабную реформу нотариата. Об этом заявила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы уверенно шагаем к реформированию нотариата! Я убеждена, что нотариус - это юридическая профессия, которая наиболее приближена к людям. Поэтому нынешняя масштабная реформа, которая предусматривает переход к Э-нотариату, это, прежде всего, о безопасности, доступности и качестве нотариальных действий граждан. Гарантировать доступность и высокое качество нотариальных и регистрационных действий для всех слоев населения, особенно социально незащищенных, - один из основных приоритетов Минюста", - отметила Онищук.

В то же время она подчеркнула, что реформа нотариата сложнейшая и масштабная, однако уже находится на финишной прямой. Эта законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение парламента уже в начале осени.

Так, реализация реформы предусматривает три стратегических шага. Во-первых, введение электронной системы нотариата. Этот проект призван улучшить качество нотариальных действий путем уменьшения времени на совершение действия и защиты нотариального документа от подделки.

В частности, масштабная цифровизация нотариальной деятельности предусматривает: отказ от ведения бумажных книг учета деятельности нотариуса; уменьшение количества документов, которые лицо должно подавать для совершения нотариального действия; автоматизацию ряда процессов в деятельности нотариусов; эффективное информационное взаимодействие между государственными информационными ресурсами; ведение нотариального архива в электронной форме.

Сейчас рабочей группой уже подготовлен полный технико-экономический анализ Э-нотариата. Планируется, что первый этап "пилота" с электронным рабочим местом нотариуса удастся запустить уже до конца 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минюст меняет состав Высшей квалификационной комиссии нотариата

"Следующий шаг - переход к единому нотариату. Это позволит закрепить единый статус нотариуса в Украине, отказавшись от системы разделения нотариусов на государственных и частных, как это было сделано во многих европейских государствах. Переход к единому нотариату будет предусматривать постепенное прекращение деятельности государственных нотариальных контор (сегодня в Украине работает 687 таких контор), а следовательно, позволит существенно уменьшить государственные расходы на их содержание, что будет способствовать экономии бюджетных средств ", - сообщила заместитель министра.

Также будет существенно расширено количество действий, которые могут совершать нотариусы. Нотариат получит право регистрировать браки, разводы, обеспечивать доказательства и тому подобное.

Наконец, третий шаг - это саморегулирование нотариальной профессии. Отмечается, что важным аспектом в реализации перехода к единому нотариату является передача ряда полномочий органу профессионального самоуправления нотариусов.

"В частности, осуществлять контроль за организацией деятельности нотариата, делопроизводством, соблюдением правил Кодекса профессиональной этики нотариуса, организовывать повышение профессионального уровня нотариусов, а также создавать условия для равномерного территориального расположения рабочих мест нотариусов, чтобы граждане из самых отдаленных уголков нашей страны имели доступ к нотариальным действиям...", - заявила Ольга Онищук, подытожив, что реализация реформы позволит заложить прочный фундамент для становления и развития в Украине нотариата латинского типа, который является мировым эталоном в сфере защиты прав и законных интересов граждан.

Напомним, что в июле парламентарии приняли изменения в закон о нотариате.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы