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Парламентарі ухвалили зміни до закону про нотаріат

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо усунення законодавчих колізій та прогалин. Відповідне рішення підтримали 349 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №1220 про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо усунення законодавчих колізій та прогалин передбачає поліпшення рівня законодавчої техніки, уніфікацію термінології, врегулювання вже усталених відносин через заміну застарілих назв та термінів.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення усуває застарілу термінологію, деталізує процедуру визначення місця проживання для малолітніх та недієздатних, уточнює перелік осіб, які на сьогодні вже здійснюють відповідні нотаріальні дії та передбачає вже існуюче право нотаріуса щодо державної реєстрації.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо усунення законодавчих колізій та прогалин.

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