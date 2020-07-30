У Мін’юсті розповіли деталі реформи нотаріату

"Ми впевнено крокуємо до реформування нотаріату! Я переконана, що нотаріус - це юридична професія, яка найбільш наближена до людей. Тому нинішня масштабна реформа, яка передбачає перехід до Е-нотаріату, це, насамперед, про безпеку, доступність і якість нотаріальних дій для громадян. Гарантувати доступність і високу якість нотаріальних та реєстраційних дій для всіх верств населення, особливо соціально незахищених, - один із основних пріоритетів Мін’юсту", - відзначила Оніщук.

Водночас вона підкреслила, що реформа нотаріату надскладна та масштабна, однак вже перебуває на фінішній прямій. Ця законодавча ініціатива буде внесена на розгляд Парламенту вже на початку осені.

Так, реалізація реформи передбачає три стратегічні кроки. По-перше, запровадження електронної системи нотаріату. Цей проект покликаний поліпшити якість нотаріальних дій шляхом зменшення часу на вчинення дії та захисту нотаріального документу від підробки.

Зокрема, масштабна цифровізація нотаріальної діяльності передбачає: відмову від ведення паперових книг обліку діяльності нотаріуса; зменшення кількості документів, які особа має подавати для вчинення нотаріальної дії; автоматизацію низки процесів у діяльності нотаріусів; ефективну інформаційну взаємодію між державними інформаційними ресурсами; ведення нотаріального архіву в електронній формі.

Наразі робочою групою вже підготовлено повний техніко-економічний аналіз Е-нотаріату. Планується, що перший етап "пілоту" з електронним робочим місцем нотаріуса вдасться запустити вже до кінця 2020.

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"Наступний крок - перехід до єдиного нотаріату. Це дозволить закріпити єдиний статус нотаріуса в Україні, відмовившись від системи поділу нотаріусів на державних та приватних, як це було зроблено у багатьох європейських державах. Перехід до єдиного нотаріату передбачатиме поступове припинення діяльності державних нотаріальних контор (сьогодні в Україні працює 687 таких контор), а отже, дозволить суттєво зменшити державні видатки на їх утримання, що сприятиме економії бюджетних коштів", - повідомила заступник міністра.

Також буде суттєво розширено кількість дій, які можуть вчиняти нотаріуси. Нотаріат отримає право реєструвати шлюби, розлучення, забезпечувати докази тощо.

Нарешті, третій крок – це саморегулювання нотаріальної професії. Зазначається, що важливим аспектом у реалізації переходу до єдиного нотаріату є передача низки повноважень органу професійного самоврядування нотаріусів.

"Зокрема, здійснювати контроль за організацією діяльності нотаріату, діловодством, дотриманням правил Кодексу професійної етики нотаріуса, організовувати підвищення професійного рівня нотаріусів, а також створювати умови для рівномірного територіального розташування робочих місць нотаріусів, аби громадяни із найвіддаленіших куточків нашої країни мали доступ до нотаріальних дій…", - заявила Ольга Оніщук, підсумувавши, що реалізація реформи дозволить закласти міцний фундамент для становлення і розвитку в Україні нотаріату латинського типу, який є світовим еталоном у сфері захисту прав та законних інтересів громадян.

Нагадаємо, що у липні парламентарі ухвалили зміни до закону про нотаріат.