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В Минветеранив назвали "технической ошибкой" обнародование личных данных людей, записавшихся на вакцинацию

В Минветеранив назвали "технической ошибкой" обнародование личных данных людей, записавшихся на вакцинацию

Киев • УНН

 • 13947 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Пресс-секретарь министра по делам ветеранов Оксана Химич назвала "технической ошибкой" публикацию ссылок на частные данные претендентов, подавших заявку на прививку остатками вакцин для медиков. Об этом она заявила в комментарии "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

Пресс-секретарь пояснила, что в утренней новости на сайте ведомства, которая касалась внеочередной вакцинации участников боевых действий, вместо ссылок на формы записи на вакцинацию случайно опубликовали ссылки на таблицы с базами по определенным областям, где содержатся данные лиц, которые уже подали заявки.

"Наши ветераны попросили разъяснить, найти алгоритм куда им обращаться (за остаточными дозами - ред.). Мы брали эту информацию с сайтов областных государственных администраций. Есть региональные координаторы, которых определяет обычно не Министерство ветеранов, и они дали ссылку, куда надо обращаться и вписывать свои данные. Мы собрали эти данные. Это какой-то технический сбой. Возможно у них какие-то были открыты (данные - ред.)", - сказала Химич.

В частности, были опубликованы базы данных о претендентах из Кировоградской, Ровенской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Хмельницкой областей. Первыми это заметили пользователи твиттера. Вскоре после первых реакций вместо этих ссылок в табличке появились надписи "Информация уточняется".

В Министерстве по делам ветеранов сейчас повторно проверяют все ссылки в новости на сайте ведомства.

Справка

По состоянию на вторник, 23 марта, в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через портал "Дия" записались более 300 тысяч украинцев.

В то же время отметим, что по данным Минздрава, в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, 137 026 человек привито, из них получили 1 дозу - 137 025 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. 15 097 человек привито против COVID-19 за сутки 23 марта 2021 года в Украине.

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