У Мінветеранів назвали "технічною помилкою" оприлюднення приватних даних людей, які записалися на вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Речниця міністра у справах ветеранів Оксана Химич назвала "технічною помилкою" публікацію посилань на приватні дані претендентів, які подали заявку на щеплення залишками вакцин для медиків. Про це вона заявила у коментарі “Радіо Свобода”, передає УНН.
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Речниця пояснила, що в ранковій новині на сайті відомства, яка стосувалася позачергової вакцинації учасників бойових дій, замість лінків на форми запису на вакцинацію випадково опублікували посилання на таблиці з базами по певних областях, де містяться дані осіб, що вже подали заявки.
"Наші ветерани попросили роз'яснити, знайти алгоритм куди їм звертатися (за залишковими дозами – ред.). Ми брали цю інформацію із сайтів обласних державних адміністрацій. Є регіональні координатори, яких визначає звичайно не Міністерство ветеранів, і вони далі посилання, куди треба звертатись і вписувати свої дані. Ми зібрали ці дані. Це якийсь технічний збій. Можливо у них якісь були відкриті (дані – ред.)", – сказала Химич.
Зокрема, було опубліковано бази даних щодо претендентів із Кіровоградської, Рівненської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Херсонської та Хмельницької областей. Першими це помітили користувачі твіттеру. Незабаром після перших реакцій замість цих посилань у табличці з’явились написи "Інформація уточнюється".
У Міністерстві в справах ветеранів зараз повторно перевіряють всі посилання в новині на сайті відомства.
Довідково
Станом на вівторок, 23 березня, у лист очікування на вакцинацію від COVID-19 через портал “Дія” записалися понад 300 тисяч українців.
Водночас зазначимо, що за даними МОЗ, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, 137 026 людей щеплено, з них отримали 1 дозу — 137 025 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа. 15 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 березня 2021 року в Україні.