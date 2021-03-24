У Мінветеранів назвали "технічною помилкою" оприлюднення приватних даних людей, які записалися на вакцинацію

ukru
21:00 • 23183 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 55027 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 49014 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 94306 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 60096 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95066 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116001 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144523 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184092 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311338 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102911 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100852 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103863 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100067 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 92546 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57383 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311338 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245596 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339276 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63396 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109910 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110716 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107687 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121102 перегляди
Актуальне
У Мінветеранів назвали "технічною помилкою" оприлюднення приватних даних людей, які записалися на вакцинацію

У Мінветеранів назвали "технічною помилкою" оприлюднення приватних даних людей, які записалися на вакцинацію

Київ • УНН

 • 13943 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Речниця міністра у справах ветеранів Оксана Химич назвала "технічною помилкою" публікацію посилань на приватні дані претендентів, які подали заявку на щеплення залишками вакцин для медиків. Про це вона заявила у коментарі “Радіо Свобода”, передає УНН.

Деталі

Речниця пояснила, що в ранковій новині на сайті відомства, яка стосувалася позачергової вакцинації учасників бойових дій, замість лінків на форми запису на вакцинацію випадково опублікували посилання на таблиці з базами по певних областях, де містяться дані осіб, що вже подали заявки.

"Наші ветерани попросили роз'яснити, знайти алгоритм куди їм звертатися (за залишковими дозами – ред.). Ми брали цю інформацію із сайтів обласних державних адміністрацій. Є регіональні координатори, яких визначає звичайно не Міністерство ветеранів, і вони далі посилання, куди треба звертатись і вписувати свої дані. Ми зібрали ці дані. Це якийсь технічний збій. Можливо у них якісь були відкриті (дані – ред.)", – сказала Химич.

Зокрема, було опубліковано бази даних щодо претендентів із Кіровоградської, Рівненської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Херсонської та Хмельницької областей. Першими це помітили користувачі твіттеру. Незабаром після перших реакцій замість цих посилань у табличці з’явились написи "Інформація уточнюється".

У Міністерстві в справах ветеранів зараз повторно перевіряють всі посилання в новині на сайті відомства.

Довідково

Станом на вівторок, 23 березня, у лист очікування на вакцинацію від COVID-19 через портал “Дія” записалися понад 300 тисяч українців.

Водночас зазначимо, що за даними МОЗ, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, 137 026 людей щеплено, з них отримали 1 дозу — 137 025 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа. 15 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 березня 2021 року в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79