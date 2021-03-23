Понад 300 тисяч українців записалися на вакцинацію від COVID-19 через "Дію" - Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Станом на вівторок, 23 березня, понад 300 тисяч українців записалися у лист очікування на вакцинацію від COVID-19 через портал “Дія”. Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, передає УНН.
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“Станом на сьогодні 326 336 українців записалися у лист очікування на вакцинацію. У мобільному застосунку Дія — 275 356, на порталі Дія — 25 947, а через контакт центр МОЗ — 25 033 українців”, — інформує Мінцифра.
Деталі
У відомстві зазначили, що максимально спрощують взаємодію людини з державою.
Крім того, міністерство оприлюднило відеоінструкції, як записатися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 на порталі Дія та у застосунку.
Зазначається, що застосунок “Дія” необхідно оновити до останньої версії, щоб послуга була доступна.
Довідково
1 березня у “Дії” стала доступною послуга запису на вакцинацію від COVID-19.
Для отримання послуги потрібно зареєструватися чи авторизуватися (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua.
Також для запису потрібно ідентифікуватися у системі через BankID або MobileID.
Наступний крок, це у розділі послуги потрібно обрати “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”. Потім необхідно вказати, чим ви займаєтесь, та обрати місто, у якому будете вакцинуватися.
Під час запису на вакцинацію в додатку, повідомляється, що можете вибрати зручну дату, час та пункт щеплення.
Так, після підтвердження запису необхідно стежити за сповіщеннями в “Дії”.