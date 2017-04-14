В прошлом году В.Путин заработал почти 9 млн руб - декларация

В частности в графе "Декларированный годовой доход (руб.)" значится сумма 8 858 432.

Кроме того Президент РФ задекларировал три автомобіля, прицеп и атомобильный "Скиф".

У В.Путина в собственности находится земельный участок площадью 1500 кв м, квартира – 77 кв м и гараж – 18 кв м.

Як повідомляв УНН, В.Путін показав японським журналістам свого собаку.