В прошлом году В.Путин заработал почти 9 млн руб - декларация
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин задекларировал почти 9 млн рублей дохода в 2016 году. Его декларація за прошлый год обнародувана на личном сайте президента РФ, передает УНН.
В частности в графе "Декларированный годовой доход (руб.)" значится сумма 8 858 432.
Кроме того Президент РФ задекларировал три автомобіля, прицеп и атомобильный "Скиф".
У В.Путина в собственности находится земельный участок площадью 1500 кв м, квартира – 77 кв м и гараж – 18 кв м.
Як повідомляв УНН, В.Путін показав японським журналістам свого собаку.