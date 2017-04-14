У минулому році В.Путін заробив майже 9 млн руб - декларація

Зокрема в графі "задекларований річний дохід (руб.)" значиться сума 8 858 432.

Крім того Президент РФ задекларував три автомобіля, причіп і автомобільний "Скіф".

У В.Путіна у власності знаходиться земельна ділянка площею 1500 кв м, квартира - 77 кв м і гараж - 18 кв м.

Як повідомляв УНН, В.Путін показавши японська Журналістам свого собаку .