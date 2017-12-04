В МинТОТ подсчитали стоимость разминирования Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Одним из самых острых вопросов гуманитарных потребностей населения, проживающего на Донбассе, вопрос минной безопасности. На один доллар, потраченный на минирование, необходимо 1000 долларов на разминирование. Об этом заявил на пресс-конференции по случаю презентации Плана гуманитарного реагирования (ПГР) на 2018 год для Украины министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Вадим Черныш, передает корреспондент УНН.
"1,9 млн людей страдают от мин на Донбассе. В то же время, 1 доллар, потраченный на минирование, требует 1000 долларов на разминирование. Поэтому сейчас мы можем говорить только о гуманитарной помощи населению, которая заложена в ПГР-2018: предупреждение, обучение, реабилитация пострадавших, психологическая помощь", - добавил он.
Однако, по словам Черныша, существует также план длительного развития территории Донбасса, где поднимаются более глобальные и долгосрочные вопросы развития и восстановления этих территорий.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ указали на многочисленные жертвы на Донбассе из-за отсутствия разминирования.