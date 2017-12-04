У МінТОТ підрахували вартість розмінування Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Одним із найбільш гострих питань щодо гуманітарних потреб населення, яке проживає на Донбасі, є питання мінної безпеки. На один долар, витрачений на мінування, необхідно 1 тисяча доларів на розмінування. Про це заявив на прес-конференції з нагоди презентації Плану гуманітарного реагування (ПГР) на 2018 рік для України міністр з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Вадим Черниш, передає кореспондент УНН.
“1,9 млн людей страждають від мін на Донбасі. Водночас, 1 долар, витрачений на мінування, потребує 1000 доларів на розмінування. Тому наразі ми можемо говорити лише про гуманітарну допомогу населенню, яка закладена у ПГР-2018: попередження, навчання, реабілітація постраждалих, психологічна допомога”, — додав він.
Проте, за словами Черниша, існує також план тривалого розвитку території Донбасу, де піднімаються більш глобальні та довгострокові питання розвитку та відновлення цих територій.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ вказали на численні жертви на Донбасі через відсутність розмінування.