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В Минске прошло почти 150 судов над участниками протестов

В Минске прошло почти 150 судов над участниками протестов

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В столице Беларуси Минске 27 марта прошло 148 судов над участниками протестов по случаю Дня Воли, которые проходили в городах страны 25 и 26 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра информации о правах человека.

Отмечается, что граждане получили штрафы от 23 до почти 1000 долларов (в эквиваленте) и лишения свободы от 5 до 25 суток. Участников несанкционированных митингов судили за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также за неподчинение законным требованиям должностного лица — мелкое хулиганство.

Суды происходили также в регионах, например в Витебске осудили 11 человек. Данные по регионам продолжают обобщаться.

Как сообщал УНН, белорусская оппозиция 26 марта решила провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления и арестов активистов по случаю Дня Воли в субботу.

Напомним, силовики препятствовали сбору участников “Марша рассерженных белорусов” в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.

День Воли посвященный 99-летию образования Белорусской народной республики. Приурочены к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о “тунеядстве”.

Напомним, ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра “Весна”.

Также напомним, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.

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