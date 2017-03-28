У Мінську відбулося майже 150 судів над учасниками протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У столиці Білорусі Мінську 27 березня відбулось 148 судів над учасниками протестів з нагоди Дня Волі, які проходили у містах країни 25 та 26 березня, передає УНН з посиланням на прес-службу Центру інформації про права людини.
Зазначається, що громадяни отримали штрафи від 23 до майже 1000 доларів (у еквіваленті) і позбавлення волі від 5 до 25 діб. Учасників несанкціонованих мітингів судили за порушення порядку організації чи проведення масових заходів, а також за непідкорення законним вимогам посадової особи — дрібне хуліганство.
Суди відбувалися також у регіонах, наприклад у Вітебську засудили 11 осіб. Дані за регіонами продовжують узагальнюватися.
Як повідомляв УНН, білоруська опозиція 26 березня вирішила провести черговий мітинг у знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня Волі у суботу.
Нагадаємо, силовики перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів” у центрі Мінська. При цьому було затримано декілька десятків активістів.
День Волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.
Нагадаємо, ОМОН відпустив 57 осіб, зокрема правозахисників і журналістів, які були затримані у офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.
Також нагадаємо, у посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.