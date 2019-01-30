В Минске началась встреча рабочих подгрупп ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В столице Беларуси в среду началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Предыдущая встреча подгрупп прошла 17 января.
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Как сообщал УНН, на заседании в Минске решили провести аудит "Компании" Вода Донбасса".
Напомним, новым координатором экономической подгруппы в ТКГ будет экс-посол Германии в РФ. Представитель ОБСЕ сообщил, что координатор подгруппы по экономике Пьер Фишер завершил свою работу. В связи с этим Сайдик поблагодарил его за вклад в решение жизненно важных вопросов для населения.