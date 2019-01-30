У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп ТКГ

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Попередня зустріч підгруп пройшла 17 січня.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОБСЄ спростували заяву Клімкіна щодо нової місії на Донбасі



Як повідомляв УНН, на засіданні у Мінську вирішили провести аудит "Компанії "Вода Донбасу".



Нагадаємо, новим координатором економічної підгрупи в ТКГ буде екс-посол Німеччини в РФ. Представник ОБСЄ повідомив, що координатор підгрупи з економіки П’єр Фішер завершив свою роботу. У зв’язку з цим Сайдік подякував йому за внесок у вирішення життєво важливих питань для населення.