У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У столиці Білорусі в середу почалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомляє МЗС Білорусі у Twitter, передає УНН.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Попередня зустріч підгруп пройшла 17 січня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОБСЄ спростували заяву Клімкіна щодо нової місії на Донбасі
Як повідомляв УНН, на засіданні у Мінську вирішили провести аудит "Компанії "Вода Донбасу".
Нагадаємо, новим координатором економічної підгрупи в ТКГ буде екс-посол Німеччини в РФ. Представник ОБСЄ повідомив, що координатор підгрупи з економіки П’єр Фішер завершив свою роботу. У зв’язку з цим Сайдік подякував йому за внесок у вирішення життєво важливих питань для населення.