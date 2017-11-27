В Минобороны появится подразделение, которое будет заниматься реформами

"Нам нужно наиболее эффективно использовать помощь наших зарубежных партнеров и Альянса. Поэтому мы учтем опыт, который у вас и предоставим свои предложения Альянсу для дальнейших рекомендаций по реформированию украинской армии. Мы должны четко осознать и определиться с целью и целью, какую армию мы должны построить и какой она будет в ближайшем будущем. Вы нам активно в этом помогаете. Мы совместно работаем над этим", - отметил министр.

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В свою очередь, по информации ведомства, во время встречи иностранные стратегические советники высокого уровня Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины сообщили генералу армии Украины Степану Полтораку об изменениях, которые они увидели в украинской армии на пути реформирования к стандартам НАТО.

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