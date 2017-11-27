В Минобороны появится подразделение, которое будет заниматься реформами

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81420 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 73416 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 80349 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 87306 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119791 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115546 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145357 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107401 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108830 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113366 просмотра

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В Минобороны появится подразделение, которое будет заниматься реформами

В Минобороны появится подразделение, которое будет заниматься реформами

Киев  •  УНН

 • 13873 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство обороны Украины планирует создать подразделение, которое будет заниматься реформированием украинского войска. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с иностранными стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Минобороны и ВСУ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МОУ.

"Нам нужно наиболее эффективно использовать помощь наших зарубежных партнеров и Альянса. Поэтому мы учтем опыт, который у вас и предоставим свои предложения Альянсу для дальнейших рекомендаций по реформированию украинской армии. Мы должны четко осознать и определиться с целью и целью, какую армию мы должны построить и какой она будет в ближайшем будущем. Вы нам активно в этом помогаете. Мы совместно работаем над этим", - отметил министр.

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В свою очередь, по информации ведомства, во время встречи иностранные стратегические советники высокого уровня Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины сообщили генералу армии Украины Степану Полтораку об изменениях, которые они увидели в украинской армии на пути реформирования к стандартам НАТО.

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