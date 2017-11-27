У Міноборони з'явиться підрозділ, який опікуватиметься реформами

“Нам потрібно якнайдієвіше використовувати допомогу наших закордонних партнерів і Альянсу. Тож ми врахуємо досвід, який є у вас і надамо свої пропозиції Альянсу для подальших рекомендацій щодо реформування українського війська. Ми маємо чітко усвідомити та визначитись з метою і ціллю, яку армію ми маємо побудувати і якою вона буде у найближчому майбутньому. Ви нам активно в цьому допомагаєте. Ми спільно працюємо над цим”, — зазначив міністр.

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У свою чергу, за інформацією відомства, під час зустрічі іноземні стратегічні радники високого рівня Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України поінформували генерала армії України Степана Полторака про зміни, які вони побачили в українському війську на шляху реформування до стандартів НАТО.

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