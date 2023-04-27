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В Минобороны отреагировали на сравнение цен на продукты для ГУР и ВСУ

В Минобороны отреагировали на сравнение цен на продукты для ГУР и ВСУ

Киев • УНН

 • 507669 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В медиа распространяются материалы со сравнением цен на закупку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины и отдельной воинской части Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В Минобороны отметили, что данная информация подается некорректно, поскольку сравниваются категорически не тождественные вещи, передает УНН.

Цитата

"Во-первых, сравниваются категорически не тождественные вещи. Поскольку для сравнения взяты отчеты о закупке именно продуктов и именно для питания отдельной воинской части ГУР МОУ непосредственно по месту постоянной дислокации в городе Киев.

Во-вторых, подчеркиваем в очередной раз, что для пищевого обеспечения Вооруженных Сил Украины Министерством обороны закупается комплексная услуга по организации питания по Каталогу продуктов, цены на которые уже учитывают логистику, в том числе преимущественно доставку в районы ведения боевых действий. Услуга по организации питания, по сути, это формат "еда "ходит" за военнослужащим". Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 грн до 144,06 грн в сутки.

В-третьих, как правило, личный состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины во время выполнения боевых задач обеспечивается питанием по тому же принципу, как и все военнослужащие ВСУ — благодаря заключенным Минобороны договорам об услугах по организации питания", - говорится в сообщении.

Добавим

Кроме того, в ведомстве напомнили, что Министерство обороны Украины продолжает поиск решений, направленных на обеспечение прозрачных процедур закупок и эффективных моделей организации питания Вооруженных Сил Украины. Следовательно, в первой половине апреля руководство Минобороны провело встречу с представителями крупных торговых сетей "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "СИЛЬПО" (Fozzy Group) с целью привлечь крупных ритейлеров к процессу организации и бесперебойного обеспечения питанием военнослужащих.

Представители сетей отметили, что при существующих требованиях обеспечения логистики продуктов — а именно по принципу обеспечения доставки продуктов в части при их постоянной передислокации, — является слишком рискованным процессом для сетевого бизнеса при определенных ценах услуг по организации питания одного военнослужащего в сутки согласно Каталогу (137,04-144,06 грн). По словам ритейлеров, они низкие.

"Подчеркиваем: для Вооруженных Сил Украины не закупаются отдельно продукты. Цена в договорах учитывает, в частности: прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания, их учет и другие мероприятия, согласно заявкам командиров воинских частей в определенных местах. Цены договоров, а также приложения к ним были обнародованы Минобороны еще два месяца назад - 28 февраля. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке
https://www.mil.gov.ua/news/2023/02/28/statement-of-the-press-service-mdu/. Также призываем, в случае если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, сообщайте о возможных нарушениях в Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции; Специальная телефонная линия: +38 044 271 39 86 Электронная почта: [email protected]", - резюмировали в ведомстве.

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