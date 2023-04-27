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У Міноборони відреагували на порівняння цін на продукти для ГУР і ЗСУ

У Міноборони відреагували на порівняння цін на продукти для ГУР і ЗСУ

Київ • УНН

 • 507670 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У медіа поширюються матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних Сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У Міноборони відзначили, що дана інформація подається некоректно, оскільки порівнюються категорично не тотожні речі, передає УНН.

Цитата

"По-перше, порівнюються категорично не тотожні речі. Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ.

По-друге, наголошуємо вчергове, що для харчового забезпечення Збройних Сил України Міністерством оборони закуповується комплексна послуга з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, у тому числі переважно доставку у райони ведення бойових дій. Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа "ходить" за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу.

По-третє, як правило, особовий склад Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим же принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ — завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, у відомстві нагадали, що Міністерство оборони України продовжує пошук рішень, направлених на забезпечення прозорих процедур закупок та ефективних моделей організації харчування Збройних Сил України. Відтак, у першій половині квітня керівництво Міноборони провело зустріч з представниками крупних торговельних мереж "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "СІЛЬПО" (Fozzy Group) з метою долучити крупних рітейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців.

Представники мереж наголосили, що при існуючих вимогах забезпечення логістики продуктів — а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, — є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг з організації харчування одного військовослужбовця на добу згідно Каталогу (137,04-144,06 грн). За словами рітейлерів, вони низькі.

"Наголошуємо: для Збройних Сил України не закуповуються окремо продукти. Ціна у договорах враховує, зокрема: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених місцях. Ціни договорів, а також додатки до них були
оприлюднені Міноборони ще два місяці тому - 28 лютого. Детально з ними можна ознайомитись за посиланням
https://www.mil.gov.ua/news/2023/02/28/statement-of-the-press-service-mdu/. Також закликаємо, у разі якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, повідомляйте про можливі порушення до Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції; Спеціальна телефонна лінія: +38 044 271 39 86 Електронна пошта: [email protected]", - резюмували у відомстві.

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