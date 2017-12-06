В Минобороны опровергли информацию о якобы непрозрачном конкурсе при закупке радиостанций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство обороны Украины назвало недостоверной информацию некоторых интернет-изданий о том, что закупка радиостанций для нужд ВСУ была непрозрачной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает УНН.
"Информация, которую обнародовали некоторые интернет-издания о якобы непрозрачного проведения конкурса при закупке радиостанций для нужд украинской армии является недостоверной и что дискредитирует Вооруженные Силы Украины в день профессионального праздника", - отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что по результатам проведенных исследовательских сравнительных испытаний, а также анализа состояния выполнения заключенных контрактов на закупку радиостанций ультракоротковолнового диапазона производства компаний "Elbit Systems Ltd" и "Aselsan", ультракоротковолновые радиостанции производства компании "Aselsan" признаны по своим тактико техническими и качественными характеристиками отвечают определенным требованиям, и такими, что наилучшим образом адаптированы к системе связи Вооруженных Сил Украины.
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Кроме того, отметили в оборонном ведомстве, процедура закупок происходила с учетом всех требований действующего законодательства после проведения определяющих и сравнительных испытаний, которые проводили специалисты ВС Украины, а именно военнослужащие с опытом участия в боевых действиях в АТО.
К тому же, по информации Минообороны, любой образец радиостанций и аппаратуры внутренней связи и коммуникации иностранного производства при установке на образцы вооружения и военной техники, находящейся на вооружении ВС Украины, требует адаптации. Соответствующая работа проводится с привлечением государственных и частных предприятий, без привлечения дополнительных средств.
Напомним, все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение радиостанциями Aselsan.