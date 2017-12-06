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У Міноборони спростували інформацію про нібито непрозорий конкурс при закупівлі радіостанцій

У Міноборони спростували інформацію про нібито непрозорий конкурс при закупівлі радіостанцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство оборони України назвало недостовірною інформацію деяких інтернет-видань про те, що закупівля радіостанцій для потреб ЗСУ була непрозорою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони, передає УНН.

“Інформація, яку оприлюднили деякі інтернет-видання щодо нібито непрозорого проведення конкурсу при закупівлі радіостанцій для потреб Української армії є недостовірною та такою, що дискредитує Збройні Сили України у день професійного свята”, — наголосили у відомстві.

У Міноборони підкреслили, що за результатами проведених дослідницьких порівняльних випробувань, а також аналізу стану виконання укладених контрактів на закупівлю радіостанцій ультракороткохвильового діапазону виробництва компаній “Elbit Systems Ltd” та “Aselsan”, ультракороткохвильові радіостанції виробництва компанії “Aselsan” визнано такими, що за своїми тактико-технічними та якісними характеристиками відповідають визначеним вимогам, та такими, що найкращим чином адаптовані до системи зв’язку Збройних Сил України.

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Крім того, зауважили в оборонному відомстві, процедура закупівель відбувалася з урахуванням усіх вимог чинного законодавства після проведення визначальних та порівняльних випробувань, які проводили фахівці ЗС України, а саме військовослужбовці з досвідом участі у бойових діях в АТО.

До того ж, за інформацією Мінооборони, будь-який зразок радіостанцій та апаратури внутрішнього зв’язку та комунікації іноземного виробництва при встановленні на зразки озброєння та військової техніки, яка перебуває на озброєнні ЗС України, потребує адаптації. Відповідна робота проводиться із залученням державних та приватних підприємств, без залучення додаткових коштів.

Нагадаємо, всі бойові військові частини Збройних Сил України поступово перейдуть на оснащення радіостанціями Aselsan.

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