В Минобороны России сообщили об ударе ВВС Израиля по заводу по переработке фосфатов в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Четыре тактических истребителей F-16 ВВС Израиля 13 октября нанесли удар по заводу переработки фосфатов в районе Пальмиры. Сирийские военные не применяли средства ПВО при атаке через два гражданских самолетов в небе. Об этом сообщили в Минобороны России, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 13 октября с 23:35 до 23:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу по переработке фосфатных руд в районе Пальмиры, также была уничтожена вышка связи.
Цитата
“В результате удара израильской авиации погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения. Заводу нанесен материальный ущерб. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск”, — говорится в сообщении Минобороны.
Добавляется, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористической группировки “Джабхат ан-Нусра”. В провинции Идлиб в результате сброса гранаты с запущенного террористами из района населенного пункта Калаз-Фаукани квадрокоптера на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу трое военнослужащих сирийской армии получили ранения.
Напомним
В начале сентября израильская авиация нанесла авиаудары по целям в районе Дамаска.