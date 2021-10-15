У Міноборони Росії повідомили про удар ВПС Ізраїлю по заводу з переробки фосфатів в Сирії

Деталі

Зазначається, що 13 жовтня з 23:35 до 23.39 чотири тактичних винищувачі F-16 ВПС Ізраїлю увійшли в повітряний простір Сирії в районі окупованої США зони Ет-Танф в провінції Хомс і завдали удару по заводу з переробки фосфатних руд в районі Пальміри, також була знищена вишка зв’язку.

Цитата

“В результаті удару ізраїльської авіації загинув один сирійський військовослужбовець, ще троє отримали поранення. Заводу завдано матеріальних збитків. Сирійським військовим керівництвом було прийнято рішення не застосовувати засоби ПВО, оскільки в момент атаки ізраїльської авіації в зоні ураження зенітних комплексів знаходилися два цивільних пасажирських повітряних судна, слідували за маршрутами Дубай-Бейрут і Багдад-Дамаск”, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Додається, що за минулу добу в Ідлібській зоні деескалації зафіксовано 10 обстрілів з боку позицій терористичного угрупування “Джабхат ан-Нусра”. У провінції Ідліб в результаті скидання гранати з запущеного терористами з району населеного пункту Калаз-Фаукані квадрокоптера на позиції урядових сил в районі населеного пункту Мортлу троє військовослужбовців сирійської армії отримали поранення.

Нагадаємо

На початку вересня ізраїльська авіація завдала авіаударів по цілях в районі Дамаска.