В Минобороны РФ анонсировали планы по строительству военных баз в Арктике
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, что строительство военной инфраструктуры в Арктике будет продолжаться до 2020 года, но уже сейчас военные несут там дежурство, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Впервые в истории современной России в таких масштабах ведутся работы в условиях Крайнего Севера. Строительство объектов инфраструктуры в Арктике во многом зависит от природных условий - большую часть времени погода просто не позволяет выполнять поставленные задачи", - сказал Д.Булгаков.
По его словам, работы по дальнейшему размещению подразделений российской армии в Арктике "продолжатся в 2016-2020 годах".
"Однако готовность инфраструктуры на всех арктических островах уже позволила приступить к несению на них боевого дежурства", - подчеркнул он.
Кроме этого, в стадии проектирования и на этапе подготовительных работ находится создание в арктической зоне постоянных аэродромов - Тикси, Анадырь, Воркута, Темп (котельный остров) и др.
Он добавил, что на острове Земля Александры (Архипелаг Земля Франца-Иосифа) работы по строительству аэродрома Нагурский идут полным ходом. Аэродром планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году, его полное обустройство будет завершено в 2018 году.
Как сообщал УНН, 11 июля стало известно, что Министерство обороны РФ намерено построить и реконструировать в Арктике десять аэродромов с целью укрепления российского присутствия в северных широтах.