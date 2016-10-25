У Міноборони РФ анонсували плани щодо будівництва військових баз в Арктиці

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 13925 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 14440 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 24295 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 34163 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 44345 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 71046 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 81566 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 147994 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207713 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194067 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 20053 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 16469 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 17465 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 20267 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 18108 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 13965 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 20361 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 34194 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 498533 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 331268 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 3204 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 5252 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 129668 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 188887 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 131295 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

У Міноборони РФ анонсували плани щодо будівництва військових баз в Арктиці

У Міноборони РФ анонсували плани щодо будівництва військових баз в Арктиці

Київ • УНН

 • 8237 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков розповів, що будівництво військової інфраструктури в Арктиці буде продовжуватися до 2020 року, але вже зараз військові несуть там чергування, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

“Вперше в історії сучасної Росії в таких масштабах ведуться роботи в умовах Крайньої Півночі. Будівництво об’єктів інфраструктури в Арктиці багато в чому залежить від природних умов — більшу частину часу погода просто не дозволяє виконувати поставлені завдання”, — сказав Д.Булгаков.

За його словами, роботи з подальшого розміщення підрозділів російської армії в Арктиці “продовжаться в 2016-2020 роках”.

“Однак готовність інфраструктури на всіх арктичних островах вже дозволила приступити до несення на них бойового чергування”, — підкреслив він.

Крім цього, в стадії проектування і на етапі підготовчих робіт перебуває створення в арктичній зоні постійних аеродромів — Тіксі, Анадир, Воркута, Темп (котельний острів) та інших.

Він додав, що на острові Земля Олександри (Архіпелаг Земля Франца-Йосифа) роботи з будівництва аеродрому Нагурський йдуть повним ходом. Аеродром планується ввести в експлуатацію в 2017 році, його повне облаштування буде завершено в 2018 році.

Як повідомляв УНН, 11 липня стало відомо, що Міністерство оборони РФ має намір побудувати і реконструювати в Арктиці десять аеродромів з метою зміцнення російської присутності в північних широтах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73