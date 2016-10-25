У Міноборони РФ анонсували плани щодо будівництва військових баз в Арктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков розповів, що будівництво військової інфраструктури в Арктиці буде продовжуватися до 2020 року, але вже зараз військові несуть там чергування, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
“Вперше в історії сучасної Росії в таких масштабах ведуться роботи в умовах Крайньої Півночі. Будівництво об’єктів інфраструктури в Арктиці багато в чому залежить від природних умов — більшу частину часу погода просто не дозволяє виконувати поставлені завдання”, — сказав Д.Булгаков.
За його словами, роботи з подальшого розміщення підрозділів російської армії в Арктиці “продовжаться в 2016-2020 роках”.
“Однак готовність інфраструктури на всіх арктичних островах вже дозволила приступити до несення на них бойового чергування”, — підкреслив він.
Крім цього, в стадії проектування і на етапі підготовчих робіт перебуває створення в арктичній зоні постійних аеродромів — Тіксі, Анадир, Воркута, Темп (котельний острів) та інших.
Він додав, що на острові Земля Олександри (Архіпелаг Земля Франца-Йосифа) роботи з будівництва аеродрому Нагурський йдуть повним ходом. Аеродром планується ввести в експлуатацію в 2017 році, його повне облаштування буде завершено в 2018 році.
Як повідомляв УНН, 11 липня стало відомо, що Міністерство оборони РФ має намір побудувати і реконструювати в Арктиці десять аеродромів з метою зміцнення російської присутності в північних широтах.