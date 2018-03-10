В Минобороны подтвердили гибель одного военного на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Министерстве обороны Украины подтвердили гибель за прошедшие сутки одного военного и ранение другого в результате обстрелов боевиками позиций сил АТО. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Боевики российско-оккупационных войск и дальше продолжают сознательно нарушать режим прекращения тишины на линии фронта. Хотя оккупанты вчера не применяли минометы, однако вели провокационные обстрелы наших защитников из стрелкового оружия ... К большому сожалению, вчера, в результате вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, погиб один украинский военнослужащий, 1994 г.р. Кроме этого, в результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Его доставили в военный мобильный госпиталь и оказали необходимую квалифицированную врачебную помощь. Состояние здоровья нашего защитника - средней тяжести", - сказал Гуцуляк.
Как отметил Гуцуляк, на Луганском направлении зафиксирован один прицельный вражеский обстрел по оборонительных позициях Вооруженных Сил Украины в районе Станицы Луганской - вечером, с около 19:30 оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия в сторону наших защитников.
На Донецком направлении противник совершил 2 прицельных обстрела наших оборонительных позиций, также применяя стрелковое оружие. В частности, ночью, с около 2:30, боевики российско-оккупационных войск вели обстрел наших защитников в районе Водяного, а после 11:40 - по защитникам Авдеевки.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" провели 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.