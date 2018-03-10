У Міноборони підтвердили загибель одного військового на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Міністерстві оборони України підтвердили загибель минулої доби одного військового та поранення іншого внаслідок обстрілів бойовиками позицій сил АТО. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Бойовики російсько-окупаційних військ й далі продовжують свідомо порушувати режим припинення тиші на лінії фронту. Хоча окупанти вчора не застосовували міномети, проте вели провокаційні обстріли наших захисників зі стрілецької зброї... На превеликий жаль, вчора, внаслідок ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, загинув один український військовослужбовець, 1994 р.н. Окрім цього, внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Його доставили до військового мобільного госпіталя й надали необхідну кваліфіковану лікарську допомогу. Стан здоров’я нашого захисника — середньої важкості”, — сказав Гуцуляк.
Як зазначив Гуцуляк, на Луганському напрямку зафіксовано один прицільний ворожий обстріл по оборонних позиціях Збройних Сил України в районі Станиці Луганської — ввечері, з близько 19:30 окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї в бік наших захисників.
На Донецькому напрямку противник здійснив 2 прицільних обстріли наших оборонних позицій, також застосовуючи стрілецьку зброю. Зокрема, вночі, з близько 2:30, бойовики російсько-окупаційних військ вели обстріл наших захисників в районі Водяного, а після 11:40 — по оборонцях Авдіївки.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 3 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще один отримав поранення.