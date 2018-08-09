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В Мининфраструктуры собираются ввести е-билеты на автобусы в Киеве

Киев • УНН

 • 10715 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Мининфраструктуры предложили ввести электронные билеты на автобусы на базе автостанции “Киев”. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совещания по результатам проверки АС “Киев”, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

В Мининфраструктуры собираются ввести е-билеты на автобусы в Киеве

"Мы максимально упростили ведение бизнеса для автоперевозчиков, но результаты проверок свидетельствуют, что пассажир не получает качественного обслуживания. Мы предлагаем реализовать на базе АС "Киев" пилотный проект, ввести электронный билет, отвечающий требованиям времени и дающий перевозчикам возможность прозрачного контроля", - сказал Омелян.

Он также отметил, что Укртрасбезопасность вместе с Нацполицией отслеживают нелегальных перевозчиков, уже проверено около 23 тысяч транспортных средств по всей Украине и проверки будут продолжаться.

Напомним, 15 марта в Киеве начали действовать требования к частным перевозчикам, согласно которым маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета.

Украинские Национальные Новости

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