У Мінінфраструктури збираються запровадити е-квитки на автобуси у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Мінінфраструктури запропонували запровадити електронні квитки на автобуси на базі автостанції “Київ”. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час наради за результатами перевірки АС “Київ”, передає УНН з посиланням на Мінінфраструктури.
“Ми максимально спростили ведення бізнесу для автоперевізників, але результати перевірок свідчать, що пасажир не отримує якісного обслуговування. Ми пропонуємо реалізувати на базі АС „Київ“ пілотний проект, запровадити електронний квиток, що відповідає вимогам часу та дає перевізникам можливість прозорого контролю”, — сказав Омелян.
Він також зауважив, що Укртрасбезпека разом з Нацполіцією виявляють нелегальних перевізників, вже перевірено близько 23 тисяч транспортних засобів по всій Україні і перевірки триватимуть.
Нагадаємо, 15 березня у Києві почали діяти вимоги до приватних перевізників, згідно з якими маршрутки необхідно обладнати валідаторами для зчитування електронного квитка.