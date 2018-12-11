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В Мининфраструктуры назвали ожидаемые сроки концессии ряда портов

Киев • УНН

 • 9953 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Передача в концессию специализированного морского порта "Ольвия" и Херсонского морского порта может произойти в середине 2019 года, но при условии принятия парламентом закона о концессии. Об этом рассказал сегодня на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.

В Мининфраструктуры назвали ожидаемые сроки концессии ряда портов

"Мы очень надеемся, что второе чтение и голосование в целом закона о концессиях состоится в парламенте или на следующей неделе, или в начале следующего года, не позднее. Если это происходит, и мы ставим перед собой Украину превыше всего, а не политические амбиции превыше всего, то мы можем ожидать, что эти первые концессионные проекты "Ольвия" и Херсон (Херсонский морской порт - ред.) будут финализированы в середине следующего года", - сказал он.

По словам министра, после передачи в концессию "Ольвии" будет получено более 17 млрд грн инвестиций по выставленным условиям. Также, отметил он, предполагается увеличение поступления в бюджеты всех уровней около 60 млрд грн в течение срока действия концессии 35 лет.

"В случае Херсонского морского порта, он намного меньше, срок концессии предполагается 30 лет. Инвестиции больше 1,4 млрд грн, поступления в бюджеты всех уровней более 14 млрд грн", - рассказал Омелян.

Напомним, в апреле 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении закон "О концессиях". В мае Омелян предложил передавать стратегические морские порты в концессию.

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