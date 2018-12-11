У Мінінфраструктури назвали очікувані строки концесії низки портів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Передача у концесію спеціалізованого морського порту "Ольвія" та Херсонського морського порту може відбутися у середині 2019 року, але при умові ухвалення парламентом закону щодо концесії. Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
"Ми дуже сподіваємося, що друге читання і голосування в цілому закону про концесії відбудеться в парламенті або наступного тижня, або на початку наступного року найпізніше. Якщо це відбувається, і ми ставимо перед собою Україну понад усе, а не політичні амбіції понад усе, то ми можемо очікувати, що ці перші концесійні проекти "Ольвія" і Херсон (Херсонський морський порт – ред.) будуть фіналізовані в середині наступного року", - сказав він.
За словами міністра, після передачі в концесію "Ольвії" буде отримано більше 17 млрд грн інвестицій за виставленими умовами. Також, зазначив він, передбачається збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів близько 60 млрд грн під час терміну дії концесії 35 років.
"У випадку Херсонського морського порту, він набагато менший, термін концесії передбачається 30 років. Інвестиції більше 1,4 млрд грн, надходження до бюджету всіх рівнів більше 14 млрд грн", - розповів Омелян.
Нагадаємо, у квітні 2018 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон "Про концесії". У травні Омелян запропонував передавати стратегічні морські порти у концесію.