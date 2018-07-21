В Минфине США назвали условия для торгового соглашения с Китаем

“Мы хотим, чтобы они играли по правилам. Это означает отсутствие принудительной передачи технологий, совместных предприятий и предоставление нашим компаниям возможности честно конкурировать (на китайском рынке)”, — сказал Мнучин. Он отметил, что в сделку также входит защита американской интеллектуальной собственности. Мнучин добавил, что США рассмотрят действия Пекина на предмет манипуляций с валютой после ослабления курса юаня. “Нет сомнений в том, что ослабление валюты создает для них несправедливое преимущество”, — сказал глава американского Минфина.

Как сообщал УНН, администрация президента Дональда Трампа планирует провести расследование для установления фактов прямого вреда, который наносят поставки зарубежного урана национальной безопасности США. Как сообщило агентство Bloomberg, итогом расследования может стать введение пошлин на импорт урана в Соединенные Штаты.