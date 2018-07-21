У Мінфіні США назвали умови для торговельної угоди з Китаєм

“Ми хочемо, щоб вони грали за правилами. Це означає відсутність примусової передачі технологій, спільних підприємств та надання нашим компаніям можливості чесно конкурувати (на китайському ринку)”, - сказав Мнучін. Він зазначив, що в угоду також входить захист американської інтелектуальної власності. Мнучін додав, що США розглянуть дії Пекіна на предмет маніпуляцій з валютою після ослаблення курсу юаня. “Немає сумнівів у тому, що ослаблення валюти створює для них несправедливу перевагу”, — сказав глава американського Мінфіну.

Як повідомляв УНН, адміністрація президента Дональда Трампа планує провести розслідування для встановлення фактів прямої шкоди, якої завдають поставки зарубіжного урану національній безпеці США. Як повідомило агенство Bloomberg, підсумком розслідування може стати введення мит на імпорт урану в Сполучені Штати.