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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86081 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102409 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107755 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127882 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101371 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102170 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В Минэнерго подвели итоги недели

В Минэнерго подвели итоги недели

Киев  •  УНН

 • 12757 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Минэнерго обнародовали дайджест событий на энергорынке Украины за последнюю неделю, передает УНН.

В частности, в ведомстве сообщили, что руководительница Минэнерго Ольга Буславец осуществила рабочий визит в составе делегации Премьер-министра Дениса Шмыгаля в АО “Турбоатом”. Во время поездки речь шла о сотрудничестве генерирующих компаний с АО “Турбоатом” и ГП “Завод “Электротяжмаш”, направленную на обновление энергетической инфраструктуры.

Также на этой неделе Буславец призвала предприятия ТЭК усилить противоэпидемические мероприятия. Она подчеркнула важность соблюдения требований карантина.

В то же время Минэнерго сообщило, что работает над имплементацией закона об усовершенствовании условий поддержки “зеленой” энергетики.

Определены четыре направления работы:

  • подготовка к проведению аукционов по распределению квоты поддержки;
  • разработку законопроекта о предоставлении права производителям из альтернативных источников энергии выходить из балансирующей группы гарантированного покупателя и продавать электрическую энергию на рынке, получая компенсацию разницы между размером “зеленого” тарифа или аукционной цены и средневзвешенной цене на рынке “на сутки вперед”;
  • определение оптимальных путей сбалансирования финансового состояния участников рынка, на которых возложены специальные обязанности по поддержке развития ВИЭ;
  • разработка методики расчета объема недоотпуска электрической энергии производителями из альтернативных источников энергии и порядка предоставления услуг по уменьшению нагрузки производителем, который осуществляет продажу электрической энергии по “зеленому” тарифу или по аукционной цене.

Кроме того Минэнерго разработало план усиления кибербезопасности в энергетическом секторе. Планируется создать проектно офис для привлечения международной технической помощи, провести аудит текущего состояния кибербезопасности в энергетике и организовать секторный центр кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.

На этой неделе для поставщиков природного газа отменили обязательный страховой запас на 2020 год. Кабинет Министров установил страховой запас для поставщиков природного газа на уровне 0 процентов от запланированных месячных объемов поставки потребителям на следующий месяц.

Также Минэнерго опубликовало отчет за 2019 год по результатам проведения мониторинга безопасности поставок природного газа. Документ подготовлен в соответствии с требованиями статьи 29 Договора об учреждении Энергетического Сообщества, статьи 7 Закона Украины “О рынке природного газа”, а также Национального плана действий и Правил о безопасности поставок природного газа.

Напоследок в Минэнерго отметили, что создан Научно-технический совет Министерства. Будут функционировать следующие секции: “Электроэнергетика”, “Ядерно-энергетический комплекс”, “Угольная промышленность”, “Нефтяная, газовая и нефтеперерабатывающая промышленность”, “Охрана труда, промышленная безопасность и гражданская защита”, “Водородная энергетика”, и “Энергоэффективность”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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