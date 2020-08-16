У Міненерго підвели підсумки тижня

ukru
18:42 • 35466 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 74901 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 85250 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111571 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118258 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116324 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151362 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124991 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124707 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123868 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 24547 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 27513 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 33425 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 27512 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 29192 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78640 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102185 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82940 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151362 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117082 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51047 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58441 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107700 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125978 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125389 перегляди
Актуальне
У Міненерго підвели підсумки тижня

У Міненерго підвели підсумки тижня

Київ • УНН

 • 12759 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Міненерго оприлюднили дайджест подій на енергоринку України за останній тиждень, передає УНН.

Зокрема у відомстві повідомили, що очільниця Міненерго Ольга Буславець здійснила робочий візит у складі делегації Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до АТ “Турбоатом”. Під час поїздки йшлося про співпрацю генеруючих компаній із АТ “Турбоатом” та ДП “Завод “Електроважмаш”, спрямовану на оновлення енергетичної інфраструктури.

Також цього тижня Буславець закликала підприємства ПЕК посилити протиепідемічні заходи. Вона наголосила на важливості дотримання вимог карантину.

Водночас Міненерго повідомило, що працює над імплементацією закону щодо удосконалення умов підтримки “зеленої” енергетики.

Визначено чотири напрямки роботи:

  • підготовка до проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки;
  • розроблення законопроекту про надання права виробникам з альтернативних джерел енергії виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та продавати електричну енергію на ринку, отримуючи компенсацію різниці між розміром “зеленого” тарифу або аукціонної ціни та середньозваженою ціною на ринку “на добу наперед”;
  • визначення оптимальних шляхів збалансування фінансового стану учасників ринку, на яких покладені спеціальні обов’язки із підтримки розвитку ВДЕ;
  • розроблення методики розрахунку обсягу недовідпуску електричної енергії виробниками з альтернативних джерел енергії та порядку надання послуг із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом або за аукціонною ціною.

Крім того Міненерго розробило план посилення кібербезпеки в енергетичному секторі. Планується створити проєктний офіс для залучення міжнародної технічної допомоги, провести аудит поточного стану кібербезпеки в енергетиці та організувати секторальний центр кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору.

Цього тижня для постачальників природного газу скасували обов’язковий страховий запас на 2020 рік. Кабінет Міністрів встановив страховий запас для постачальників природного газу на рівні 0 відсотків від запланованих місячних обсягів поставки споживачам на наступний місяць.

Також Міненерго оприлюднило звіт з 2019 рік за результатами проведення моніторингу безпеки постачання природного газу. Документ підготовлено згідно з вимогами статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, статті 7 Закону України “Про ринок природного газу”, а також Національного плану дій та Правил про безпеку постачання природного газу.

Наостанок у Міненерго зазначили, що створено Науково-технічну раду Міністерства. Функціонуватимуть такі секції: “Електроенергетика”, “Ядерно-енергетичний комплекс”, “Вугільна промисловість”, “Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість”, “Охорона праці, промислова безпека та цивільний захист”, “Воднева енергетика”, та “Енергоефективність”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11