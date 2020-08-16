У Міненерго підвели підсумки тижня

Зокрема у відомстві повідомили, що очільниця Міненерго Ольга Буславець здійснила робочий візит у складі делегації Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до АТ “Турбоатом”. Під час поїздки йшлося про співпрацю генеруючих компаній із АТ “Турбоатом” та ДП “Завод “Електроважмаш”, спрямовану на оновлення енергетичної інфраструктури.

Також цього тижня Буславець закликала підприємства ПЕК посилити протиепідемічні заходи. Вона наголосила на важливості дотримання вимог карантину.

Водночас Міненерго повідомило, що працює над імплементацією закону щодо удосконалення умов підтримки “зеленої” енергетики.

Визначено чотири напрямки роботи:



підготовка до проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки;



розроблення законопроекту про надання права виробникам з альтернативних джерел енергії виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та продавати електричну енергію на ринку, отримуючи компенсацію різниці між розміром “зеленого” тарифу або аукціонної ціни та середньозваженою ціною на ринку “на добу наперед”;



визначення оптимальних шляхів збалансування фінансового стану учасників ринку, на яких покладені спеціальні обов’язки із підтримки розвитку ВДЕ;



розроблення методики розрахунку обсягу недовідпуску електричної енергії виробниками з альтернативних джерел енергії та порядку надання послуг із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом або за аукціонною ціною.



Крім того Міненерго розробило план посилення кібербезпеки в енергетичному секторі. Планується створити проєктний офіс для залучення міжнародної технічної допомоги, провести аудит поточного стану кібербезпеки в енергетиці та організувати секторальний центр кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору.

Цього тижня для постачальників природного газу скасували обов’язковий страховий запас на 2020 рік. Кабінет Міністрів встановив страховий запас для постачальників природного газу на рівні 0 відсотків від запланованих місячних обсягів поставки споживачам на наступний місяць.

Також Міненерго оприлюднило звіт з 2019 рік за результатами проведення моніторингу безпеки постачання природного газу. Документ підготовлено згідно з вимогами статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, статті 7 Закону України “Про ринок природного газу”, а також Національного плану дій та Правил про безпеку постачання природного газу.

Наостанок у Міненерго зазначили, що створено Науково-технічну раду Міністерства. Функціонуватимуть такі секції: “Електроенергетика”, “Ядерно-енергетичний комплекс”, “Вугільна промисловість”, “Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість”, “Охорона праці, промислова безпека та цивільний захист”, “Воднева енергетика”, та “Енергоефективність”.