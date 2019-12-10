В Минэкономики нашли среди госпредприятий несуществующие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины передало комиссии Фонда государственного имущества, которая занимается вопросами приватизации, более 300 государственных предприятий, обнаружив среди них несколько несуществующих и одно частное. Об этом сообщил первый заместитель профильного министра Павел Кухта на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера передавали комиссии Фонда госимущества более 300 предприятий Минэкономики и бывшего Минагро. 3 предприятия оказались несуществующими. 1 предприятие оказалось частным", - сообщил Кухта.
По его словам, теперь чиновники разбираются, "как так вообще может быть". "Это к вопросу о возможности государственного аппарата хотя бы следить за 3733 госпредприятиями. Об эффективности управления таким количеством организаций речь вообще не идет", - добавил он.
Напомним, 20 ноября в Минэкономики заявили о запуске передачи 339 госпредприятий на приватизацию.
Ранее Минэкономики предложило список из 800 госпредприятий на приватизацию.