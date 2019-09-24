МЕРТ запропонувало список з 800 держпідприємств на приватизацію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розіслали на розгляд міністерствам та центральним органам виконавчої влади список з 800 державних підприємств, які пропонують відправити на приватизацію. Про це повідомив перший заступник профільного міністра Павло Кухта на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Відправив сьогодні на розгляд міністерствам та ЦОВВ (центральним органам виконавчої влади - ред.) список з 800 державних підприємств, які ми пропонуємо відправити на приватизацію", - повідомив заступник міністра.
Він зауважив, що мала приватизація відбуватиметься через електронну систему ProZorro.Продажі - "прозоро, відкрито та із залученням максимальної кількості учасників".
"Приватизацію великих підприємств будуть супроводжувати професійні радники, які допоможуть залучити найкращих інвесторів та забезпечити максимальну конкуренцію за наші активи", - додав Кухта.
Нагадаємо, 25 вересня набувають чинності зміни до закону про приватизацію майна.
ФДМУ не виключив запуск великої приватизації під кінець року.