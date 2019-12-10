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У Мінекономіки знайшли серед держпідприємств неіснуючі

У Мінекономіки знайшли серед держпідприємств неіснуючі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України передало комісії Фонду державного майна, яка займається питаннями приватизації, понад 300 державних підприємств, виявивши серед них кілька неіснуючих та одне приватне. Про це повідомив перший заступник профільного міністра Павло Кухта на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вчора передавали комісії Фонду держмайна більше 300 підприємств Мінекономіки та колишнього Мінагро. 3 підприємства виявилися неіснуючими. 1 підприємство виявилося приватним", - повідомив Кухта.

З його слів, тепер чиновники розбираються, "як так взагалі може бути". "Це до питання про спроможність державного апарату хоча б слідкувати за 3733 держпідприємствами. Про ефективність управління такою кількістю організацій мова взагалі не йде", - додав він.

Нагадаємо, 20 листопада у Мінекономіки заявили про запуск передачі 339 держпідприємств на приватизацію.

Раніше Мінекономіки запропонувало список з 800 держпідприємств на приватизацію.

Українські Національні Новини

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